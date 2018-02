Deputados em marcha

Publicado pela 1ª vez em 18/02/2009

Nossos representantes em Brasília seguem com a marcha que conhecemos de outros carnavais. O refrão do momento é: “Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí”. O aumento de salário também é defendido por uma turma que canta: “Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar”. Mas a grana pode não chegar agora porque o presidente da Câmara, Michel Temer, acha que vai pegar mal. Quem não gostou, já está respondendo: “Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é?”. A orelha esquentou tanto que ele já pode dizer: “Allah-lá-ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô, mas que calor, ô,ô,ô,ô,ô,ô”. Bem longe dos confetes e serpentinas de Brasília, só nos resta acompanhar a marcha lenta das votações e mandar um recado para os foliões: “Yes, nós temos bananas”.

