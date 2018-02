Declarações de amor e ódio

Publicado pela 1ª vez em 26/04/2010

O torcedor brasileiro ficou de olho no placar nas últimas horas, foi vítima de grandes dribles, xingou, reclamou, levou chapéu, viu a bola passar no meio das canetas, tomou um carrinho por trás e protestou contra a mão boba.

Mas nem tudo foi tristeza. Teve gente que deu grandes pedaladas, tocou de calcanhar, fez embaixadinha, cruzou da linha de fundo na medida, encobriu o goleiro, entrou com bola e tudo e ensaiou danças para comemorar o resultado.

Alguns gritaram “ladrão”, vaiaram, arrancaram os cabelos, olharam para o céu, se ajoelharam, fecharam os olhos e pronunciaram palavrões com rimas batutas e do baralho.

Outros comemoraram, correram pro abraço, pularam de alegria, cantaram, abriram um sorriso e berraram “ô, o meu impostão voltô”.

Aos perdedores pagadores, bola pra frente que ano que vem tem mais. Aos ganhadores da restituição, parabéns e aproveitem o momento porque a coisa pode virar. O Imposto de Renda é assim mesmo, contribuinte brasileiro!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.