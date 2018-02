De volta ao ar

Publicado pela 1ª vez em 01/08/2010

Sei que vou ser repetitivo, mas não tenho como deixar de agradecer a tanta gente que não conheço pessoalmente pelo apoio e pelo carinho nesses últimos meses. Tudo isso só serviu para reforçar a minha crença de que o rádio realmente aproxima as pessoas.

O veículo avançou muito nos últimos anos, pelo menos no campo tecnológico. Os canais de acesso estão aí e quem fecha os olhos e os ouvidos a eles acaba ficando para trás. Respeito ao ouvinte é, então, no mínimo, uma questão de sobrevivência.

No meu caso, mais do que isso, essa troca de ideias é tão importante quanto o ar que respiro. Gosto dos elogios (afinal, eu sou normal!), aprecio as opiniões divergentes e procuro dar espaço para as críticas e refletir sobre elas na tentativa de melhorar sempre.

Vários amigos e ouvintes demonstram inconformismo, me pedem comentários sobre fatos recentes e demonstram claramente estar na torcida para que tudo volte a ser como era antes. Tenho agradecido a todos, mas sempre deixo claro que minha preocupação agora não é com o que passou.

Se ficasse preso a isso, certamente perderia o foco daquilo que realmente gosto de fazer e acabaria caindo na armadilha de fazer o papel de vítima. Em última análise, seria um desrespeito aos ouvintes que tanto prezo.

Resolvi seguir em frente, sem deixar de lado as causas nas quais acredito, o jornalismo com conteúdo, o respeito às opiniões contrárias e, principalmente, o bom humor.

Depois de dois meses na direção do jornalismo da Rádio Bandeirantes de São José dos Campos, da Band Vale FM e da Stereo Vale FM, pude conhecer um pouco melhor meus colegas de trabalho, o ambiente e a região. Ainda tenho muito para aprender, mas já posso iniciar uma nova fase a partir desta segunda-feira, dia 02 de agosto.

Estarei de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã, ao lado do companheiro Cláudio Nicolini, no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes de São José dos Campos AM 1120 e site www.radiobandeirantes1120.com.br.

Com toda a equipe da RB de São José dos Campos, preparamos um novo programa, que vai buscar agilidade na informação, utilidade pública, interação com o ouvinte, entrevistas sobre assuntos de interesse do público e seriedade, mas sem deixar de lado os momentos de descontração.

Espero poder reencontrar alguns velhos amigos e conquistar mais alguns pelo rádio, que tanto amamos. Esse é o nosso ponto em comum.

