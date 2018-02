De olho na telona

Publicado pela 1ª vez em 06/11/2009

Sexta-feira é dia de renovar as dicas de cinema. Depois de uma semana cheia de notícias cinematográficas, a dúvida é saber se a vida imita a arte ou se é o contrário, mas vamos lá.

Uma boa pedida é a série DURO DE AUMENTAR. Comece pelo primeiro filme da saga e tenha paciência até chegar ao qüinquagésimo quinto. A história mostra a explosiva vida de um aposentado à espera de um reajuste no benefício. O vilão é um tal de salário mínimo. É pequenininho, mas faz grandes estragos.

Outro sucesso que vale a pena ver é A UM PASSO DA ETERNIDADE. Na trama, um sujeito tem uma dívida para receber do governo e vê a vida passar, passar e passar. A cena em que ele deixa a herança para o neto, ainda na barriga da mãe, é capaz de provocar soluços.

Também vale ver ou rever o clássico NUNCA FUI SANTO. Um senador cassado após cometer irregularidades é substituído por outro com centenas de processos nas costas. Mas, quando o homem chega ao novo local de trabalho, descobre ser um anjinho perto de uma turma que é do barulho.

E para fechar, uma dica para quem quer dar boas gargalhadas sem compromisso. Você com certeza vai achar muita graça ao ver a comédia QUANTO MAIS IDIOTA, MELHOR. Os atores parecem ser gente como a gente.

