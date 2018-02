Corrente pra trás

Publicado pela 1ª vez em 14/10/2009

Hoje é dia de torcer apenas por um bom futebol. Nada de ser do contra só porque os hermanos estão ameaçados de não ir à Copa. Quem gosta do esporte de verdade não pode deixar a rivalidade falar mais alto do que a beleza do espetáculo.

Vai ter muito brasileiro virando uruguaio desde criancinha, mas não vale a pena tanto esforço. Afinal de contas, não haveria alegria suficiente para compensar tamanha ausência.

Então, não vamos URUbuzar ninguém. Longe de nós pensar em qualquer tipo de URUcubaca contra eles. O time comandado por um gURU do futebol não merece tanto sofrimento.

A seleção deles anda mal das pernas, mas não é um jabURU. A

torcida é apaixonada e contagiante e não queremos que fique jurURU. É melhor que tudo acabe em festa e sem nenhum surURU.

Sigam em frente, hermanos. Façam valer a força e a tradição de uma camisa de tantas glórias e deem um salto de cangURU rumo à Copa. Vamos comemorar com vocês a grande conquista de hoje. U-RU!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.