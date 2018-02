Coração acelerado

Publicado pela 1ª vez em 16/10/2009

O corintiano Rubinho Barrichello demonstra calma e confiança para a corrida em Interlagos. A camisa do Timão está dando sorte para ele neste ano, mas que ninguém se iluda porque não é superstição.

Com mais experiência e de bem com a vida, Rubinho, mesmo com o amuleto, é de todas as torcidas. Para tentar o tão sonhado título, ele conta com o talento e a raça que vem demonstrando nas pistas e com o profissionalismo da equipe.

Todos os integrantes estão afiados e já ouviram as instruções atentamente, mas não custa repetir para tudo dar certo nos treinos e na corrida de domingo:

Doutor mecânico, nada de engano,

Meu motor é bom, mano.

Doutor mecânico, nada de engano.

Meu câmbio vai dar um show insano

Eu não sabia mais o que fazer

Troquei de escuderia, cansado de sofrer!

Doutor mecânico, nada de engano

O título tem que ser meu este ano!

O concorrente é forte, mas ele merece o apoio da equipe:

Aqui tem um bando de louco,

Louco por ti, Rubinho (apesar da camisa)!