Consumidor só pasta

Publicado pela 1ª vez em 08/09/2009

O consumidor que acreditou numa conversa pra boi dormir foi para o açougue no feriadão. Todo mundo queria carne mais barata para o churrasco.

Bovinamente, a turma da grelha confiou na queda dos preços por causa do corte na alíquota de 7% do ICMS em São Paulo.

Nos supermercados, a história mugida é a mesma de sempre: o repasse para baixo ainda não chegou por causa dos estoques dos frigoríficos.

E não é só. O filé da questão é que 90% da carne bovina vêm de estados que não aceitaram dar essa boiada para o freguês.

Até que já apareceu uma reduçãozinha. Tem gente que conseguiu pagar 2% menos, mas para isso teve que andar bastante até ficar com o coxão mole.

Quem esperava uma maminha de desconto ficou picanha da vida com a triste sina de ir sempre para o abate e virar patinho moído.

As churrascarias também ofereceram um rodízio de desculpas esfarrapadas e continuam entrando apenas com o espeto. Acém não dá!

