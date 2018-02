Com casca e tudo

Publicado pela 1ª vez em 16/04/2009

O alerta vem direto da horta e do pomar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária acaba de descobrir o que ninguém poderia imaginar, somente alguém muito vigilante mesmo: tem excesso de agrotóxico em frutas, verduras e legumes.

O campeão é o pimentão nos outros. Não é refresco, não. Mais de 64% das amostras tinham índice acima do permitido. Depois, com mais de 30%, aparecem o morango, a uva e a cenoura. O tomate, que já liderou a lista, está menos turbinado: só 18%.

O Ministério da Agricultura nos tranqüiliza dizendo que há fiscalização e promete incentivos fiscais para que os produtores vítimas da mão pesada dos impostos possam investir em treinamento.

Enquanto isso não chega, a recomendação para o consumidor é batata: descascar ou lavar frutas, verduras e legumes com água e sabão. Mas não é na casca que está o que mais o organismo precisa? Bem, o negócio é não encasquetar com isso e tomar os devidos cuidados.

Um deles é na escolha dos produtos na feira ou no supermercado. Olha aí, freguesa, se a fruta for bonita você não paga e não leva! Nada de preconceito com as que não foram agraciadas pela Natureza.

Já tem criança que ouviu a notícia pedindo para o paiê ou a manhê levá-la ao fast- food mais próximo. Que raiva! É de deixar a gente vermelho, com cara de pimentão!

