Coisas cabeludas

O bigodudo e talentoso Belchior quer descansar um pouco, mas não o deixam em paz. Só que é bom ele voltar logo mesmo porque outro bigodudo que andava sumido reapareceu com um repertório de sucessos que lembra o original.

Uma das canções diz:

Eu sou apenas um político

Latino-Americano

Com dinheiro no banco

Com parentes bem empregados

E vindo do interior…

Outra que ele gosta de cantar é essa:

Foi por medo de cassação

Que eu segurei

Pela primeira vez

A tua mão

Mais uma adaptação do imitador é:

E no gabinete em que eu trabalho

E fico rico, quanto mais eu multiplico

Diminui o meu pudor

Belchior, o bigodudo original, tinha razão: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.