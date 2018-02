Coisa de cinema

Publicado pela 1ª vez em 29/05/2009

Chegou o fim de semana e há ótimos filmes para quem quer relaxar e esquecer da correria, da vida competitiva, das cobranças no trabalho, das contas pra pagar e das más notícias de todos os dias.

Uma boa dica é ver A CASA DO ESPANTO. No papel principal está um senador enrolado com uma verbinha do auxílio-moradia. Ele fica aterrorizado ao saber que não precisava do dinheiro e o recebeu sem querer. O galã chama a atenção pelo bigode, arrepiado com a descoberta.

Outra ótima produção é EU SEI O QUE VOCÊS FIZERAM NO VERÃO PASSADO. O filme conta a história de renomados educadores que se envolvem em uma encrenca atrás da outra. Tudo começou quando o grupo indicou livros pornográficos para crianças. As autoridades abriram uma rigorosa investigação e o resultado é imprevisível.

Para quem gosta de uma comédia, a dica é CORRA QUE A POLÍCIA VEM AÍ. No enredo, um político constrói uma mansão suspeita e é absolvido pelos colegas. Não tem problema contar o final porque as lambanças que eles fazem são hilariantes.

E se você é fã de desenhos animados, não deixe de assistir PATETA, O FILME. A história é sobre um… Bom, nem precisa contar. Você certamente vai se identificar com o personagem.

