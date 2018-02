Cinema nota dez

Publicado pela 1ª vez em 04/12/2009

Até que enfim é sexta-feira. A semana foi pesada de novo e, como sempre, um bom filme ajuda a relaxar para encarar o que ainda está por vir. Então, vamos às dicas.

A primeira é a animação TÁ CHOVENDO PANETONE. Um bondoso governante inventa uma máquina movida a espírito natalino. A confusão se instala quando a cidade fica inundada de guloseimas que caem do céu.

Outra boa pedida é o drama O PODEROSO CUECÃO. Um empresário comanda um clã com negócios suspeitos e esconde uma fortuna em grandes fundos.

Os mais melosos vão apreciar o tocante UM LUGAR NO CHULEZÃO. A história mostra um homem amedrontado. O mundo está muito perigoso e ele se protege de ladrões escondendo dinheiro na meia.

Para uma diversão juvenil e sem compromisso, vale dar uma espiada na comédia SE MEU BOLSO FALASSE. Um sujeito enrolado até o pescoço sai por aí com uma câmera gravando conversas, rezas e trocas de favores entre políticos. O ator principal é um careca que faz coisas cabeludas.

Mas se quiser algo mais real, sem enredos mirabolantes, você vai se ver na tela numa superprodução que consumiu milhões de dólares, euros e reais. OLHA QUEM ESTÁ PAGANDO é o filme. O roteiro é nota dez, vinte, cinqüenta, cem…

