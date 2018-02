Cinema gozado

Publicado pela 1ª vez em 18/12/2009

Como até que enfim é sexta-feira, vamos relaxar e garantir a diversão deixando tudo para trás. O negócio é curtir um bom filme e ficar longe dos problemas. Então, aqui vão algumas dicas, todas de comédias.

A primeira é OLHA QUEM ESTÁ FALANDO. Depois de um ano cheio de escândalos políticos, o chefe de uma casa legislativa faz um balanço positivo e diz que a atuação do parlamento foi brilhante. É de chorar de rir, principalmente quando ele mexe o bigode.

Aproveite o embalo, pegue mais pipoca e já assista a hilariante continuação. Em OLHE QUEM ESTÁ FALANDO TAMBÉM, o comandante de outro importante castelo de leis diz que ali há muito trabalho e nenhuma desfaçatez. As risadas são garantidas mais ainda quando ele levanta as sobrancelhas.

Outra produção imperdível é A FANTÁSTICA FÁBRICA DE PANETONE. Políticos flagrados com dinheiro dizem que é tudo para comprar a guloseima para os pobres. Depois, chamam uma escola de samba para falar bem deles no carnaval. A cena em que a turma pede 30% de comissão de frente é impagável, mas todo mundo acaba pagando do mesmo jeito.

E para fechar, um filme que faz a gente se ver na tela é o divertidíssimo e sarcástico O ELEITOR ALOPRADO. A história é cheia de graça, mas não sai de graça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.