Cinema esperto

Publicado pela 1ª vez em 23/04/2010

Chegou a maravilhosa sexta-feira e é hora de relaxar e preparar a folga e ficar bem longe das encrencas da semana. Para aproveitar o descanso sem culpa, ai vão as dicas de bons filmes em cartaz.

A primeira é a incendiária produção QUANTO MAIS QUENTE MELHOR. Na história, um vulcão se revolta com o próprio nome que ninguém consegue falar direito. Para se vingar, ele despeja fumaça e cinzas e deixa milhões de passageiros de aviões a ver navios.

Outra boa pedida é a aventura ANTES DE PARTIR. Um governante muito popular viaja pelo mundo e de vez em quando dá uma passadinha pelo país natal. Em fim de mandato, ele mantém a peregrinação e promete continuar viajando mesmo depois de deixar o espinhoso cargo.

Para quem gosta de um drama, vale dar uma olhada no tocante À ESPERA DE UM MILAGRE, sobre velhinhos em busca de um reajuste na aposentadoria.

E a última dica é a mais pura ficção científica. CIDADE DOS ANJOS mostra uma bela cidade que completa 50 anos em meio a um escândalo político em que todos juram inocência. É tanta ficção, mas tanta ficção, que você terá a sensação de que alguém passou a mão na sua carteira. É só uma impressão, mas é melhor se prevenir. Então, grana na cueca, gente!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.