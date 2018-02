Cinema embolado

Publicado pela 1ª vez em 28/05/2010

As dicas de bons filmes de todas as sextas estão de volta. Chegou a hora de relaxar e deixar de lado os assuntos chatos de mais uma semana que se foi. Para ajudar a desconectar, aí vão algumas sugestões de bom divertimento.

A primeira é o emblemático TODOS OS HOMENS DO PRESIDENTE. Na história, um grupo de jogadores de futebol parte para a missão de representar a pátria em chuteiras. Antes da viagem triunfal, os guerreiros apertam as mãos do chefe da nação. A dúvida que persiste até o fim do filme é se alguém se lembrou de bater três vezes na madeira depois do fiasco de quatro anos atrás.

Outra boa pedida é a escaldante e romântica comédia SEX AND THE CHUTE. Um técnico durão fica mais light ao viajar com seus craques (?) para disputar uma Copa do Mundo. Depois de um longo e tenebroso período com a cara fechada, ele até admite que os jogadores recebam visitas e façam sexo nos momentos de folga, mas exige firmeza na pontaria. Dentro de campo, é claro.

Para os amantes de grandes aventuras, vale ver o épico A TRAVAR, que mostra uma seleção de futebol cheia de marcadores defensivos e com pouca gente na criação e no ataque. O ônibus que transporta o time é o que tem mais volantes. O desfecho é imprevisível e pode acontecer tudo, inclusive nada.

Seja qual for a escolha, o importante é torcer para que o personagem do banco seja feliz e mestre no que faz. Tomara que ele não fique zangado, dengoso ou com cara de soneca.

…………

Sou grato a todos pelas manifestações de carinho e apoio. Fui muito bem recebido em São José dos Campos. Passei a semana conhecendo meus novos companheiros das rádios Bandeirantes, Band Vale FM e Stereo Vale FM. Também sinto saudades do convívio diário com os ouvintes e tenho muito ânimo para continuar a fazer o que gosto e a defender as causas nas quais acredito. Devo voltar ao ar no final de julho, mas darei mais detalhes em breve.

