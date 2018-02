Cinema de sexta

Publicado pela 1ª vez em 16/04/2010

Até que enfim é sexta-feira, o dia de esquecer os problemas e aproveitar o período de descanso que está chegando. Para relaxar, ai vão as dicas de bons filmes em cartaz.

A primeira é a engraçadíssima história de um homem que sai da cadeia. Em UM SONHO DE LIBERDADE, um político passa dois meses preso por causa de denúncias cabeludas e, ao deixar o cárcere, aparece barbudo. Ele não admite a culpa, muito pelo contrário, mas comemora depois de comer o panetone que o diabo amassou.

Outra boa pedida é a comédia MELHOR É IMPOSSÍVEL, que mostra um rico e excêntrico aposentado. O felizardo já ganha pouco mais de um salário mínimo e ainda quer mais. O velhinho inventa uma desculpa dizendo que os remédios ficaram mais caros e enfrenta um ministro que tem a mania de berrar que não tem dinheiro para nada.

E para os amantes de musicais com coreografias bem ensaiadas, vale ver o incrível PEIXE GRANDE E SUAS GOLEADAS. O filme conta a trajetória de garotos bons de bola que pedalam, rebolam e não são santos com os adversários.

As três dicas valem o ingresso e a pipoca. Seja qual for a escolha, as risadas e as bolas nas costas estão garantidas.

