Cinema com clima

Publicado pela 1ª vez em 11/12/2009

A semana finalmente acabou e chegou o momento tão esperado de desconectar de tudo e se divertir vendo um bom filme. Como já é tradição às sextas-feiras, aqui vão algumas dicas.

A primeira é a fabulosa aventura ALGUÉM LÁ EM CIMA NÃO GOSTA DE MIM. Um político se vê diante de uma enchente fenomenal, recebe uma enxurrada de críticas e abre a boca de lobo para dizer que a culpa é de São Pedro. A cena mais engraçada é quando ele e os assessores cantam a sempre atual “se a canoa não virar, eu chego lá”.

Outra boa pedida é a animação A ERA DO GELO JÁ ERA. Líderes mundiais preocupados com o futuro do planeta se unem em torno de uma boa causa, mas o tempo esquenta entre eles quando alguém emite um gás tóxico e todos ficam se olhando sem saber quem foi.

Para os que gostam de ver o tempo fechar, a sugestão é o épico OS DEZ ESPANCAMENTOS. Um protesto contra um governante enrolado em denúncias termina em batalha campal. A produção caprichou e é tudo muito real, mas com algumas pitadas de dólar e euro também.

E se o seu negócio é fazer rolar um clima, aproveitando que hoje é o Dia do Tango, leve a pessoa amada para ver O ÚLTIMO TANGO NESTE PAÍS. A sensação de que estão passando manteiga em você há muito tempo é inevitável. O derretimento é garantido.

