Cine Verdade

Publicado pela 1ª vez em 26/03/2010

A sexta-feira finalmente chegou de novo. É o dia de pensar num bom filme para se desligar da correria da semana. Então, vamos às melhores dicas cinematográficas.

A primeira é o suspense PERDIDOS NO ESPAÇO. O presidente de um país cheio de belezas naturais convida turistas estrangeiros para uma visita, mas recomenda que eles não se embrenhem por lugares que não conhecem. Ao lado do líder supremo, um governador ouve o discurso e fica num mato sem cachorro.

Outra boa pedida é a comédia ESQUECERAM DE MIM. Numa grande cidade, um pobre saco de lixo se vê abandonado na rua. Ele passa por momentos de terror, mas depois descobre que não está sozinho. Ao lado de outros companheiros sacais, ele se espalha pelas calçadas e gruda nas pessoas. O prefeito promete remexer no assunto, mas as empresas que fazem a coleta só aceitam retomar o serviço em troca de mais um saco de dinheiro.

E para encerrar, também vale ver o drama OS IMPERDOÁVEIS. Um ex-presidente pede desculpas 20 anos depois de ter mexido nas economias dos cidadãos. Ele faz a declaração ao lado de colegas senadores que também estão loucos por um perdãozinho. A produção não poupou recursos e os efeitos coloridos são uma atração à parte.

Seja qual for a escolha é melhor assistir logo, no máximo até 31 de março. No dia 1º de abril vai perder a graça.

