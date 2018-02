Cine Desejo

Publicado pela 1ª vez em 30/04/2010

Até que enfim é sexta-feira, o dia de relaxar e deixar de lado assuntos chatos, duros e pesados da semana. Para ajudar no desligamento total, aí vão as já tradicionais dicas de filmes sem compromisso com nada.

A primeira é o romantismo de DIÁRIO DE UMA PAIXÃO. Na história, um ministro preocupado com a saúde da população receita aos hipertensos que façam amor pelo menos cinco vezes por semana. O conselho pode parecer temporão, mas a verdade é que toda hora é hora.

Outra boa pedida é a hilariante comédia PENETRAS BONS DE BICO. Dois amigos cheios de amor para dar passam por momentos de indisposição. A sorte deles começa a mudar quando descobrem que a salvação pode estar numa pílula que vai ficar mais barata.

Para os amantes de tramóias, vale ver o denso INSTINTO SELVAGEM, que mostra senhores com ficha suja numa casa de leis. Eles são loucos por bacanais e só pensam naquilo: se reeleger indefinidamente e para todo o sempre. A cara de santo que alguns fazem é impagável, mas no fim todo mundo paga mesmo.

Seja qual for a escolha, haverá muito prazer. Mas o Ponto G só será atingido em sua plenitude neste último filme. G de garanhão, G de gastança, G de garfada e G de gozação.

