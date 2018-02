Chuva de filmes

Publicado pela 1ª vez em 22/01/2010

Depois de enfrentar as águas e as notícias trágicas que elas trouxeram, é hora de relaxar, mas sem ficar alheio aos problemas. Um bom filme pode ajudar a superar a chuvarada. Então, aí vão mais algumas dicas.

Os amantes de aventuras mirabolantes, embora já não mais surpreendentes, podem dar uma espiada em PARADOS E FURIOSOS. Motoristas ficam presos num congestionamento de cinco horas por causa de uma enchente e também se enchem.

Com enredo parecido, só que acrescentando uma boa dose de humor, vale ver a comédia SE MEU FUSCA PEGASSE. É sem compromisso, mas não tem problema porque ninguém vai chegar mesmo.

Para a criançada, uma boa pedida é A BATALHA DOS VEGETAIS. Um grupo de verduras, legumes e frutas enfrenta uma grande inundação e faz muita força para escapar com casca e tudo. Tudo parece correr bem, até que alguém nota a ausência das melancias e dos abacaxis. Eles não entenderam a estratégia de fuga e ficaram boiando.

E para fechar uma dica especial, com uma sessão exclusiva para autoridades competentes: SE EU FOSSE VOCÊ. É comédia, mas será um terror.

