Chinelo neles!

Publicado pela 1ª vez em 14/09/2009

Hoje é dia de se render às evidências, recolher as críticas aos boxes e homenagear alguém que só levava martelo.

O cara dirigia um potente carro e só era chamado de pé de chinelo.

Sempre foi obediente e ajudou um companheiro a ser um campeão que dizia: “Sai da frente senão eu atropelo”.

Depois passou um tempo meio largado e enfrentando um verdadeiro flagelo.

Pensou até em se aposentar e deixar de lado um sonho singelo.

Mas foi persistente e não desistiu de ir em frente e lutar pelo pódio tão belo.

Voltou a ser respeitado e mostrou que ainda pode ser mais um campeão verde e amarelo.

Então, só nos resta torcer e pedir: “Pisa fundo Barrichello!”.

E quem for do contra e ainda estiver desconfiado, que arrume outra rima, mas por favor, sem dor de cotovelo!

