Cheios de riquezas

Publicado pela 1ª vez em 15/03/2010

Nesta data em que um assalto ao bolso do brasileiro completa 20 anos, temos bons motivos para comemorar. A notícia chegou na saideira da semana passada e pouca gente se deu conta. Mas agora, duas décadas depois do mirabolante plano que tomou as economias dos cidadãos em nome da pátria da gastança, é hora só de festejar. E para completar a farra, hoje também é o Dia Mundial do Consumidor.

Comece fazendo planos para um futuro muito próspero. Pense naquilo que você mais deseja comprar e corra atrás do sonho. Talvez não dê pra pagar de uma vez, mas dinheiro não vai faltar.

Procure direitinho em todos os bolsos que certamente cédulas e mais cédulas vão aparecer. Confira os extratos bancários e tenha uma agradável surpresa.

Também vale olhar bem os fundos das gavetas e checar os cofrinhos da criançada. Há vultosas fortunas escondidas ali e quase ninguém notou.

Junte tudo isso e seja um feliz milionário. Todos nós tiramos a sorte grande. Agora, sim, dá pra entender porque está sobrando tanta grana. A carga tributária deeeeeeeeeste país baixou de 34,85% para 34,28% do PIB. Vamos comemorar e pegar a dinheirama que caiu do céu com esse fabuloso ganho de 0,57 ponto porcentual. Como é bom ter uma vida assim, bem mais colorida!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.