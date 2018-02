Chega de fricote

Publicado pela 1ª vez em 05/11/2009

Uma notícia que chega de Brasília mostra a preocupação governamental e parlamentar com as contas públicas de sul a norte.

Com a desculpa de preservar tudo de bom que é feito ao povo com essas verbas, aprovaram uma proposta de calote.

Quem tem os chamados precatórios para receber já entendeu o mote.

Vai ter que esperar muito mais e torcer para não morrer antes de chegar tamanha sorte.

Os eternos credores podem dar as mãos aos aposentados e pensionistas que não aguentam mais receber reajuste fracote.

Os coitados que já foram chamados de vagabundos por um presidente têm sabedoria, mas já perderam a paciência de velhote.

Depois de tantas esmolas é hora de guardar os nomes dos benfeitores e grudar no cangote.

Logo, logo os bondosos senhores vão aparecer todos solícitos, com carinha de mascote.

Aí, é só fazer dos homens cheios de boas intenções picote.

É o único jeito de tirar o pé da lama e mandar a vaca deles para o brejo: boicote.

