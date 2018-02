Ceia farta

Publicado pela 1ª vez em 16/12/2009

Depois da variedade de panetones sugerida ontem, é hora de escolher outros produtos típicos da época e garantir uma boa ceia. Se o evento ocorrer em Brasília, é melhor apressar as compras porque o estoque está acabando.

Um dos itens mais procurados é a castanha-do-caraminguá. A fruta dá em qualquer lugar, principalmente gabinetes. Só que é preciso tomar cuidado porque pode provocar consumo compulsivo. Quando o sujeito percebe, além de comer, já está enfiando tudo na cueca e na meia.

Outra que não pode faltar é a noz-sempre ganhamos. É para poucos, mas rende várias porções. Existe também uma variação rara conhecida como venha-a-noz. Quem já experimentou diz que ficou com um gostinho de quero mais, mais, sempre mais, cada vez mais.

Para os que gostam de sabores mais adocicados, vale apreciar a uva-tudo-passa. É deliciosa e faz todo mundo se esquecer de acontecimentos desagradáveis.

Também não podem faltar o leitão com um maço de dinheiro na boca e o peru enfeitado com folhas de arruda.

Se não tiver dinheiro para tudo isso, não se preocupe. Pague apenas o pato e tenha uma bela ceia. Já é suficiente para deixar qualquer um farto, bem farto.

