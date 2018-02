Cardápio picante

Publicado pela 1ª vez em 02/09/2009

Está começando uma batalha de egos na cozinha parlamentar que mui bem representa os anseios do povo deeeeeeeeeste país. Tudo por causa de um prato pronto chamado pré-sal. Todo mundo quer meter a mão com um temperinho diferente para reinventar a receita.

Tem a turma que deseja servir o prato logo, do jeito que está, apenas com uma requentada e uns poucos acompanhamentos.

Outros preferem uma pimenta no pré-sal dos outros, sem avisar o coitado que vai cair de boca na comida.

Esse pessoal se aproximou da ala mais azeda e pode fazer um acordo para incluir limão no tempero.

Chefs mais moderados também querem cozinhar, mas aceitam ficar à base de alho e óleo e talvez um azeite.

Os mais chatos e exigentes estão à espreita, no canto da cozinha, querendo que tudo vá para o vinagre.

Ninguém sabe ainda o que vai sair da panela, mas é preciso reconhecer que eles pelo menos estão se esforçando para diversificar e não ficar só na pizza. A massa agradece.

