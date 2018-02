Cansadaço do pancadaço

Publicado pela 1ª vez em 26/01/2010

Os dias passam e está cada vez mais difícil escapar de um assunto que já causa cansaço.

Mais cedo ou mais tarde, todo mundo é atingido e precisa se virar no braço.

A chuva vem e deixa a cidade num só mau pedaço.

Autoridades falam de áreas irregulares, que causam inchaço.

Depois, dizem que estão trabalhando e investindo um dinheiraço.

Desculpas esfarrapadas são repetidas sem nenhum embaraço.

Mas moradores despreocupados também pioram a situação, sujando o espaço.

Nas ruas e avenidas, o que mais aparece é buracaço.

A meteorologia prevê mais chuva depois do caloraço.

Prato cheio para quem só culpa São Pedro pelo bagaço.

Pelo menos agora, surge a esperança de um primeiro passo.

Governantes falam em unir as forças contra o eterno fracasso.

Medidas de impacto devem sair de um calhamaço.

Façamos a nossa parte e aguardemos com cara de palhaço.

E se não cumprirem, um abraço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.