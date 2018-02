Calças em abundância

Publicado pela 1ª vez em 05/04/2010

Um senador americano resolveu atacar da cintura para baixo. Inconformado com cuecas e calcinhas à mostra, ele iniciou uma campanha pedindo que americanos e americanas tenham consciência em abundância e não usem mais calças de cintura baixa.

A pregação já está num outdoor colocado em Nova York. Legisladores estaduais também chegaram a discutir o palpitante assunto, mas optaram por não enfiar a mão num tema tão íntimo.

Daqui, analisando à distância e sempre de um ponto de vista privilegiado, não conseguimos entender a razão de tanta preocupação. Será que os políticos americanos não teriam outras questões sem apelo glúteo para discutir? Nada mesmo? Nadica de nádegas?

Ainda bem que estamos bem longe desse debate tão protuberante. Felizmente, nascemos com o bumbum virado para a lua e não temos senadores que perdem o rebolado com bobagens.

Aqui, só aceitamos o vai e vem de projetos importantes para o bem geral de todos. Se os americanos tiverem um pouquinho de humildade podemos ensiná-los o real valor de cuecas e calcinhas. Yankees, mais respeito ao cofrinho da poupança!

