Borrifada nos juros picantes

Publicado pela 1ª vez em 05/02/2009

Nesses tempos de crise, uma palavrinha do economês passou a ser apontada como vilã na selva financeira. O nome até que é bonitinho: spread.

Na prática, é a diferença entre o custo de captação e do empréstimo do dinheiro, que fica para os bancos em forma de lucro.

Resumindo, esse negócio com nome de inseticida dá uma borrifada no crédito e deixa o consumidor feito barata tonta.

Pra ajudar um pouco o cliente que sente um formigamento ao saber quanto vai pagar, o site do Banco Central começou a publicar as taxas cobradas pelas instituições financeiras.

Vamos esperar para ver se o zunido na orelha bancária vai fazer algum efeito ou se o cliente vai continuar a pagar juros borrachudos.

Vale acreditar, gente! O volume de picadas vai diminuir da mesma forma que a gasolina fica mais em conta “neste país” toda vez que o preço do petróleo cai lá fora.

Mas para garantir essa graça, não custa nada rezar. Vamos começar dizendo: “Cruz Crédito!”.

