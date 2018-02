Bom como sempre, meu velho

Publicado pela 1ª vez em 31/07/2008

Acabo de sair de um período de férias muito proveitoso. Dormi bem, aumentei as atividades físicas e, principalmente, dei mais atenção a pessoas queridas. Não vou fazer aqui uma redação sobre o tema porque já passei da idade, mas guardei um momento especial pela simplicidade, que me fez retornar à infância. Começou com uma conversa com um menino de cinco anos que é a minha cara:

– Pai, sabia que eu gosto do José “Seuvélio”?

– De quem?

– Do José “Seuvélio”.

Continuei sem entender porque estava lendo um livro (boa desculpa!) e a irmã do rapazinho, mais experiente e com quase o dobro da idade dele, me socorreu:

– O paiê! É o José Silvério, aquele que grita gol no rádio!

Rimos juntos e nem tive vontade de corrigir o garoto, apenas quis saber o motivo da preferência e ouvi um “porque sim” como resposta, antes de mais uma surpresa:

– Pai, um dia você abaixa o som da televisão e liga o rádio na hora do jogo?

Fiquei impressionado porque era exatamente o que eu fazia quando criança e nunca tinha contado isso a ele.

– Quem deu essa idéia pra você?

– Ninguém…

– Tá bom, quando tiver um jogo a gente faz isso.

Ele passou três dias ansioso, sempre fazendo a mesma pergunta:

– É hoje o jogo do José “Seuvélio”?

-Não, é depois de amanhã…

– É hoje o jogo do José “Seuvélio”?

– Não, é amanhã…

– É hoje o jogo do José “Seuvélio”?

– É hoje, mas só à noite…

Ele passou o dia perguntando se ainda ia demorar. Chegou a hora de Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e resolvi esperar para ver se ele ainda estaria lembrado do pedido.

– Pai, abaixa a TV e põe no José “Seuvélio”.

Com o jogo em andamento, ele começou a perceber algo que quem trabalha em rádio chama de “delay”. É um termo técnico para designar o retardo do som, principalmente nas transmissões via satélite.

– Nossa pai, o José “Seuvélio” é bom mesmo! Ele fala a jogada antes de acontecer, né?

Caí na risada de novo e até expliquei para ele que o som do rádio chega primeiro. Claro que não dei detalhes e no fim acabei concordando com o garotinho. Afinal, com ou sem “delay”, o Silvério enxerga as coisas antes mesmo.

A mãe do torcedorzinho apareceu na sala de repente e viu um ataque do Flamengo na TV.

– Ai meu Deus…

– Calma mãe, o José “Seuvélio” já disse que foi pra fooooora!

Na hora do gol da vitória, segundos antes de a conclusão do lance aparecer na TV, o garoto verdinho já pulava em cima de mim e me abraçava.

Quando o jogo terminou, ele correu para fazer a jogada “xixi, escovar os dentes, oração pra Papai do Céu, beijo de boa noite e por favor me cobre”. Antes de fechar os olhos, a última pergunta:

– Pai, o José “Seuvélio” é velho?

– Por que?

– Ué, o nome dele é José, “seu velho”!

– Ele é mais velho do que o papai, mas não é veeeeeeeelho…

Nem tive tempo de terminar porque o pequeno torcedor já estava dormindo. Percebi então que o “delay” sou eu mesmo.

Acho que o Silvério diria “e que golaço!” para o garotinho e um sonoro “pra fooooora!” para mim. Vou prestar mais atenção no mais novo fã do “Seu Velho” para não chegar mais atrasado no lance.

