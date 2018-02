Bando de loucos por amor

Publicado pela 1ª vez em 21/10/2009

As últimas horas trouxeram uma sensação de leveza, sonho e prazer. Só os insensíveis não perceberam essa onda contagiante que se espalha por aí. Basta prestar atenção para ver que o amor está no ar.

Primeiro foi o Ronaldo Love, numa bela declaração de amor, paixão e vontade de trabalhar com T maiúsculo pelo Corinthians. O Flamengo já é passado. Foi bom enquanto durou. O urubu ainda vai encontrar alguém que o mereça e será feliz como o gavião da torcida.

À noite foi o PMDB Love, que jurou fidelidade ao PT. Foi uma bela declaração de amor, paixão e vontade de trabalhar com T maiúsculo por mais cargos, ou melhor, pelo país. As puladas de cerca já fazem parte do passado. O tucano ainda vai encontrar alguém que o mereça e será feliz como o gavião do poder.

Alguém aí duvida qual desses dois amores imensos é o mais sincero? Claro que é o do Ronaldo Love! Ele ainda tem muito a dar, mas vai perder a artilharia. O PMDB Love marca um golaço atrás do outro. Um fenômeno!

