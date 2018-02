Aposentado que é feliz!

Publicado pela 1ª vez em 02/03/2009

Hoje começa uma semana feliz para os aposentados e pensionistas “deste país”. Depois do reajuste de 12% para os felizardos que ganham um salário mínimo, chegou a hora do reajustaço para os afortunados que recebem mais de um “minimozão”: 5,92%. Um exemplo da dinheirama que vai rolar: quem põe no bolso 500 reais por mês, depois de uma vida inteira de trabalho, terá quase 30 reais a mais. Trintão. Já dá pra ver aposentados descontrolados gastando tudo sem pensar, talvez fazendo todos os gostos dos netinhos. Calma gente! É taaaaaanto dinheiro que dá pra economizar um pouco! Antes de soltar rojão ou sair pra comemorar na Paulista, é bom reservar uma pequena parte dos “cincão vírgula noventa e doizão por cento”. Quem precisa da farmácia deve tomar um pouquinho mais de cuidado. É que no fim do mês vem o reajuste anual dos preços dos remédios. O índice ainda não foi definido, mas é quase nada: só uns “cinquinho vírgula noventa e doizinho por cento”. Que inveja! Aposentando, sim, é feliz!

