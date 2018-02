Apagão, câmeras, ação!

Publicado pela 1ª vez em 13/11/2009

Depois de uma semana complicada, que teve até uma noite de trevas, chegamos à Sexta-Feira 13, dia de dar dicas de bons filmes para relaxar e recarregar as baterias, já que elas podem ser a salvação na escuridão.

A primeira é o clássico romântico HOUVE UMA VEZ UM APAGÃO. Na história, um garoto inexperiente se apaixona por uma mulher mais velha. A coisa vai indo até que, bem na hora da primeira aula prática, a luz acaba e o meninão grita “mãeeeeeeeeee” e põe tudo a perder.

Os amantes de suspense vão ficar sem fôlego com o contundente O SILÊNCIO DOS INCOMPETENTES. Tudo começa numa noite de tempestade, que resulta num apagão. Autoridades correm a procurar justificativas para a escuridão. O ponto alto do filme está nos efeitos especiais. Quem assiste jura que o temporal é de verdade mesmo.

E se der vontade de rir sem parar, a dica é a comédia TROVÃO TROPICAL. Musculosos machões andam armados até os dentes, mas se assustam ao ver raios e ouvir trovoadas. Aí, eles largam tudo e correm para acender velas.

Para os fãs de terror, uma boa pedida é a fantástica produção O MASSACRE DA CONTA ELÉTRICA, baseada em fatos reais. As cenas são de embrulhar o bolso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.