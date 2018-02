Amigas e Amigos Ouvintes

Publicado pela 1ª vez em 24/05/2010

Passei os últimos dias “quieto” aqui no blog, mas em permanente contato com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Usei a maior parte do tempo para responder, um a um, aos quase 500 e-mails que recebi.

Sinceramente e sem nenhuma pretensão, não me surpreendi com a quantidade e com o conteúdo das mensagens de apoio que me foram enviadas. Acho que esta é a colheita de quem sempre plantou respeito às pessoas e às suas opiniões. Creio que consigo entender quem está “do outro lado” porque sempre fui ouvinte de rádio, desde criança.

Mas confesso que não esperava tamanha amplitude para um fato relativamente corriqueiro no rádio de hoje. As mudanças são parte do jogo. Elas podem ser para melhor ou para pior e esta é uma avaliação que cabe ao público fazer.

Depois de ter passado sete anos na CBN, onde sempre fui respeitado e fiz muitos amigos, as portas da Bandeirantes se abriram para mim. Na emissora que aprendi a ouvir com meu pai, também formei novas amizades. Lá, ancorei por 10 anos o jornal Primeira Hora, que entrou pelos meus ouvidos ainda menino, a caminho da escola. Depois, por um ano e meio, também estive à frente do Manhã Bandeirantes, que me deu a oportunidade de ficar ainda mais próximo dos ouvintes.

Embora este não fosse o meu objetivo principal, e sim o conteúdo e a qualidade, sempre alcançamos altos índices de audiência nos dois programas. Por isso, venho aqui para agradecer aos ouvintes pela confiança e pelo apoio. Sou grato por terem me ajudado a apresentar o Manhã Bandeirantes com alegria e a ter feito o programa crescer e se consolidar sempre entre o primeiro e o segundo lugar no horário entre as rádios do segmento jornalístico. Espero poder carregar o aprendizado e o companheirismo comigo, esteja onde estiver.

Estou assumindo a direção do jornalismo da Rádio Bandeirantes de São José dos Campos, da Band Vale FM e da Stereo Vale FM. Nunca escondi de ninguém minha preferência pelo microfone e pela proximidade com os ouvintes, mas aceitei ocupar cargos gerenciais aos quais me dediquei muito nos últimos cinco anos. Da mesma forma, não escolhi inicialmente este novo projeto, mas vou mergulhar nele como se assim o tivesse feito. Só sei trabalhar desse jeito e farei o mesmo agora, com muita vontade de jogar pelo time, mas com o firme propósito de retomar o convívio diário com os ouvintes de forma mais intensa, assim que possível.

Num primeiro momento, vou me esforçar para conhecer as rádios e o Vale do Paraíba. Em breve, estarei na apresentação do Jornal Gente da região ao lado do colega Cláudio Nicolini. O programa é veiculado pela Rádio Bandeirantes de São José dos Campos, que pode ser sintonizada no Vale em AM 1120 ou em qualquer lugar pelo site www.radiobandeirantes1120.com.br.

A partir desta mensagem, estou reativando também este blog. Só não me manifestei antes aqui porque achei melhor esperar por uma definição. Nunca vou me cansar de agradecer a todos os ouvintes. Então, deixo registrada, mais uma vez, minha gratidão pelas palavras de carinho que recebi. Estaremos juntos aqui no blog também e, assim que acertar a data de voltar ao ar, prometo informar a todos que amam o rádio como eu amo.

