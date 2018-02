Adeus, ingrato

Publicado pela 1ª vez em 08/10/2009

Novas e arrebatadoras paixões acabam de ser descobertas em Brasília. O coração bateu mais forte e 35 parlamentares trocaram de partido e deixaram para trás as juras de amor eterno.

Os infiéis pularam a cerca nas mais variadas direções, movidos por um imenso e incontrolável desejo de saciar vontades patrióticas de agarrar, beijar, acariciar, deitar e rolar.

Não vamos apedrejá-los porque antes de sair eles foram sinceros e disseram que a agremiação largada ainda vai encontrar alguém que a mereça. Não foi por mal, mas apenas por um imenso e incontrolável desejo de saciar vontades patrióticas de agarrar, beijar, acariciar, deitar e rolar.

A lei proíbe o troca-troca de legendas e permite que o pobre partido traído, quase sempre o último a saber de tudo, recupere o mandato do ingrato. Mas, curiosamente, quase ninguém fala no assunto.

Os abandonados certamente vão à luta e não deixarão de acreditar no amor. Um dia vai aparecer alguém com um imenso e incontrolável desejo de saciar vontades patrióticas de agarrar, beijar, acariciar, deitar e rolar.

É isso aí, amor com amor se paga. O nosso bolso bate cada vez mais forte.

