Adeus, férias!

Publicado pela 1ª vez em 21/07/2009

Tirar férias é muito bom mesmo. A gente descansa, se liberta dos horários e se desliga de tudo. E aí… aproveita para refletir e encarar vários questionamentos.

Não tem jeito, as perguntas sempre aparecem e quando a gente vê já está no meio de um bombardeio de “porque isso” e “porque aquilo”.

O sujeito está lá, de chinelo e bermuda, esparramado em algum canto… e vem a voz que parece mansinha:

– O que é o Senado? O que faz um senador? Por que esse bigode tão grande?

O coitado se vira como pode pra sair do assunto chato, mas logo vem outro disparo:

– Nossa! Quatrocentos mil para um técnico? Quanto é isso? Tem muito zero? Por que ele pediu luvas? É por causa do frio? Que luvas caras! Um milhão!

O pobre esperneia, diz um monte de frases futebolísticas prontas, dribla a situação e volta pro mundo da lua, mas é rapidamente tirado de lá:

– Por que o homem foi pra lua? Será que foi mesmo? O que é que tem lá? Não era melhor pegar esse dinheiro e acabar com a fome no mundo?

Aí o cara já foi literalmente para o espaço e nem consegue mais pensar em respostas para as outras dúvidas, sobre o Michael Jackson e a gripe suína, que não é de porco.

Tirar férias é muito bom mesmo, mas ainda bem que elas acabam. Desse jeito não dá! As crianças de hoje fazem perguntas muito difíceis de responder!

