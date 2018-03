A soma de todos os atos

Na rua começa um ato

Tirando de casa um público novato

Ainda sem o costume de protestar de fato

A galera cresce e a imprensa faz o relato

São vinte centavos de imenso impacto

E a manifestação se transforma em espalhafato

Nem os analistas conseguem explicar de imediato

Na visão das autoridades é quase um desacato

E a polícia monta um grande aparato

Mas balas de borracha e bombas só insuflam o alunato

No meio da correria sempre aparece algum insensato

A quebradeira provoca estupefato

Os mal-intencionados passam adiante o medo e o boato

E se escondem mascarados no anonimato

O governante reage e diz: esse aumento eu não desato

Só que cada vez chega mais gente com um assunto correlato

São vários protestos no asfalto e em rede social a jato

E o país da bola ganha no mundo outro estrelato

A invasão da rua tira a atenção do campeonato

Reclama-se do imposto ingrato

Do serviço público que é caricato

E da corrupção roedora como rato

O hino e a bandeira viram símbolos de um povo menos cordato

Os donos do poder se preocupam com o mandato

Abrem mão do anel para conservar o dedo intacto

E o transporte fica mais barato

Mas a essa altura já não basta o desconto exato

O cidadão quer mais e deixa de ser tão pacato

Nas altas esferas o discurso é abstrato

E a multidão segue gastando sola de sapato

Sobrou pra todo mundo do petismo ao tucanato

O marqueteiro saca que é hora de ter mais tato

E logo sugere um aceno para contato

Em tom solene a boa vontade se resume em pacto

Tudo é colocado de uma vez no prato

O Congresso trabalha freneticamente e põe fim ao hiato

Fazendo o bem até de madrugada com cara de beato

Mas teve deputado mudando de posição com jeito de gaiato

Agora é trombeteada uma reforma política de fino trato

A ideia sai da manga como se fosse um artefato

Talvez pra acabar com alianças que parecem estelionato

E cogita-se financiamento público pra candidato

Por isso é bom manter o alerta e ser muito chato

Olho vivo nas promessas e nas contas do extrato

E chega de pagar o pato

