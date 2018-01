A protuberância da extravagância

Escândalos federais, estaduais e municipais surgem com constância

Em todos o ponto em comum é a ganância

Logo de cara prometem rigor na sindicância

Mas em seguida se dizem honestos com jactância

Mostram-se acima de qualquer suspeita em pura arrogância

Defendem investigação sem perder a elegância

As torcidas partidárias se organizam para a militância

E tratam-se como inimigas com intolerância

Uma culpa a outra e partem para a ignorância

Os fanáticos de cada lado se julgam superiores com exuberância

Mas na verdade entre eles não há distância

Repetem que o crime do adversário é pior, sem medo da redundância

Fazem-se de vítimas perseguidas por algozes da beligerância

Mas manobram para se dar bem, seja qual for a circunstância

E nas raras vezes em que são punidos alegam que é implicância

Usam velhas frases batidas com recalcitrância

Como se todos fossem ingênuos e ainda estivessem na infância

Voto comprado e propina estão em perfeita consonância

Os enganadores são muito parecidos, mas fingem indignação e discordância

Quando a coisa fede ainda tentam disfarçar com alguma fragrância

Um olha para o rabo do outro enquanto esconde o próprio em concomitância

O dinheiro público é tratado sem a menor importância

E quem paga as contas tem mais é que ficar quieto, na insignificância

O cidadão de bem que se dane em abundância

E chega porque já está dando ânsia

