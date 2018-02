A pátria sem chuteiras

Publicado pela 1ª vez em 31/03/2009

Qual é a torcida que mais cresce neste país? A do São Paulo? Corinthians? Palmeiras? Flamengo? Vasco? Como não há estatística capaz de mostrar um placar confiável, dá pra arriscar mais um palpite: é a torcida contra a Seleção.

É só prestar atenção para perceber que existe uma massa que já começa a assumir o papel de traidora da pátria de chuteiras. No domingo, teve torcedor que até comemorou o gol do empate do Equador, sem pudor.

Mais envergonhados, alguns, com criança em casa, inventaram uma desculpa, dizendo que o resultado era mais justo.

É uma turma que acha que a pátria não está restrita aos gramados e a jogadores que a gente nem conhece mais porque vão para a Europa assim que saem das fraldas. A seleção é uma instituição e precisa estar nos braços do povo, sem exageros.

Nada contra o Dunga, apesar de muita gente achar que ele está mais pra Zangado ou Soneca. Jogando em Porto Alegre, o comandante da pátria de chuteiras disse que estará na própria aldeia e espera um comportamento positivo da torcida gaúcha, sem vaias.

O assunto é grave e precisamos refletir com seriedade. Ainda que seja amanhã, lá pelas dez da noite, numa conversa franca com a cama, o cobertor e o travesseiro.

Nota do Autor: Durante o Manhã Bandeirantes de hoje, recebi dezenas de e-mails, todos de torcedores contrariados com a Seleção. Uma verdadeira corrente pra frente. Ou pra trás?