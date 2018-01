A garota mais linda do mundo

Era para ser um passeio quase sem compromisso, apenas uma ida ao shopping, talvez pra ver um filme. Qualquer filme. Aquele que estivesse mais fácil no horário.

A companhia eu conheço muito bem, mas fazia um tempo que não tínhamos um programa a sós, um momento exclusivamente nosso. A garota é bem mais nova do que eu. E daí? Qual o problema? Nenhum. Normal pra ela também andar de mãos dadas com um véio.

No caminho, o que mais me chamou a atenção, além dos lindos olhos, da expressividade do rosto, do gestual seguro e da doçura da voz, foi o papo reto e com conteúdo. E a variedade de assuntos também. Literatura, música, projetos de vida e até reflexões filosóficas e comportamentais.

Eu ouvia tudo atentamente, fascinado com aquele jeitinho meigo e ao mesmo tempo firme e decidido. Primeiro ela falou sobre os livros de John Green e as adaptações feitas para o cinema. Tínhamos assistido “A Culpa é das Estrelas” na TV na véspera e minha parceira havia avisado que eu ia chorar.

Depois, fez comentários sobre “Cidades de Papel”, que ainda não li nem vi no cinema. Chegou até a explicar um pouco da concepção da obra do autor ao contar particularidades do livro “O Teorema Katherine”, cheio de notas de rodapé que segundo ela complementam e dão sentido ao texto.

Em seguida, a garota que me provoca suspiros falou sobre a necessidade de expor sentimentos e sensações, “sem bloqueio emocional”. Caraca! Uma menina tão novinha me dando aulas de maturidade… Aí, demonstrou a intenção de realizar algum trabalho voluntário e revelou a vontade de escrever um livro com histórias de pessoas anônimas. É um projeto tão bom e original que não posso dar mais detalhes aqui pra não estragar a surpresa que um dia espero ver impressa.

A conversa fluiu para algumas bandas que ela curte, mas não vou me arriscar nesse tema porque ela falava muito depressa e fazia conexões que nem sempre consigo captar. Como estávamos no metrô, a mocinha mudou de assunto na Estação Sé ao se lembrar do concerto “O Diário de Anne Frank”, que assistiu na Catedral da Sé.

E quando ela reparou nas placas de “Proibido Fumar” me surpreendeu de novo, dizendo que o cigarro foi historicamente um símbolo de afirmação para a mulher. “Mas as feministas de hoje perderam o foco. O que elas fazem é promover o machismo ao contrário”. Palavras da mulher (zinha) que estava ali ao meu lado, não minhas. Só estou reproduzindo…

Chegamos ao cinema e, pelo horário, a opção mais próxima era “Homem- Formiga”, com óculos 3D. Uma garota com tanta bagagem toparia essa aventura? Topou e se divertiu muito. E mostrou o lado ainda criança se empanturrando de m&m’s! Ah, eu confesso: também liberei minha infantilidade de cinquentão.

Fim do filme e fomos para um lanche, com ela sempre carinhosa e de mãozinha dada comigo. Uma mocinha delicada, cativante. E aí percebi que o que me mais me encanta, além do conteúdo, é o jeito “variado” com que ela começa as frases. “Pai…”, “Ô pai…”, “Mas pai…”, “Paiê…”.

Então, contei uma cena do filme “Antes de Partir”, aquele em que o Morgan Freeman e o Jack Nicholson estão para morrer e decidem fazer uma lista de loucos desejos enquanto a hora não chega. Um deles era “beijar a garota mais linda do mundo”. E o doido do Nicholson percebe no fim que não era uma gostosona qualquer como ele imaginava, mas a neta que não conhecia. Ganhei de brinde um sorriso, um beijo e um abraço da “minha garota mais linda do mundo”. Não é pra ficar aPAIxonado?