A cidade dos sonhos

Publicado pela 1ª vez em 04/09/2009

De Brasília, chega uma notícia preocupante para todos nós, que temos orgulho da capital do nosso país. Ladrões estão tomando conta da cidade.

É um grande choque ficar sabendo disso assim, sem meias palavras, indo direto ao ponto. Ninguém nos preparou para receber a informação sem desespero.

Como é que vamos conviver com essa triste constatação? Não dá pra acreditar que uma cidade-símbolo, tão bem planejada e fruto de um sonho, esteja dominada por bandidos que agem bem perto de homens e mulheres com espírito público, que estão lá para se doar sem interesses e fazer o melhor por todos nós.

E o pior é que a própria polícia reconhece que a ladroagem está acontecendo nas proximidades de templos de boa conduta, de onde emanam exemplos éticos todos os dias. Por quanto tempo nossos bravos representantes vão resistir diante de tão nefasta convivência?

Mas nem tudo está perdido e a esperança vem da tecnologia. As rigorosas investigações vão contar com câmeras para flagrar os malfeitores. Essa farra de um carro roubado a cada 53 minutos está com os dias contados! Logo, logo, a nossa Brasília voltará ser a cidade dos homens de boa vontade.

