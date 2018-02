A Casa do Espanto

Publicado pela 1ª vez em 19/11/2009

Raios, trovões, ventos e temporais ainda caem sobre nossas cabeças como explicações, suspeitas e suposições para o blecaute da noite de 10 de novembro.

Na principal casa de leis deeeeeeste país, a oposição inconformada, que entende bem de apagão, decidiu chamar médiuns da Fundação Cacique Cobra Coral para dar luz ao tema.

Já tem gente criticando, mas não é o caso. Os paranormais podem ir sem medo à Casa do Espanto, tomando apenas alguns cuidados. O primeiro é ficar de olho nos fantasmas que rondam o lugar em busca de salários penados.

Também é preciso manter o pescoço bem protegido e levar um dente de alho para afugentar os vampiros do dinheiro público. Depoimentos só devem ser dados em dia claro, antes do crepúsculo.

Outra cautela que se faz necessária é evitar sessões às quintas-feiras, ainda mais se for noite de lua cheia, lua nova, lua minguante ou lua crescente. Uivos aterrorizantes ecoam pelos corredores e todo mundo corre para o aeroporto.

Mas o mais importante é que os integrantes da Fundação Cacique Cobra Coral tenham na bagagem um gênero de primeira necessidade. Por favor, senhores, não deixem de levar soro antiofídico. Sem ele, o apagão pode ser fatal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.