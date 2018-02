Publicado pela 1ª vez em 19/05/2009

Usuários de banda larga já estão com o sacocheio.com.br. Agora, de vez em sempre, há problemas.com.br com as constantes falhas.com.br. Ninguém aguentamais.com.br tanta demora.com.br.

A desculpa.com.br é sempre a mesma: instabilidade.com.br, mas estamossolucionando.com.br. Tudo por meio de notaoficial.com.br, sem dar a caraprabater.com.br.

Ao telefonar pra reclamar, o coitado do internauta fica pendurado.com.br, isso quando o número não está permanentemente ocupado.com.br.

Aí, a empresa diz que o problema já foi normalizado.com.br, mas o pagante vai ao computador e vê que naoconsegueacessar.com.br.

Para conter a fúria nada virtual do usuário que fica parecendo uma baratatonta.com.br, a companhia promete um ressarcimento.com.br, mas a contanuncafecha.com.br.

Se você também está se sentido um bandamole.com.br, não desanime. Procure seus direitos e beeeeeeerrrre!!!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.