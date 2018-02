10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…

Publicado pela 1ª vez em 23/02/2010

Hoje é um dia muito importante para quem tem pensamento positivo e acredita em dias melhores, com novas conquistas e realizações.

Para começar bem, é fundamental se vestir de branco para garantir muita sorte. Outro ritual importante neste dia é pular sete ondas. Se o mar estiver longe, não tem problema. Basta esperar pela enchente que certamente virá.

As emanações benéficas para o período que se inicia também dependem de uma alimentação adequada. Nada de aves hoje. Elas ciscam para trás. O porco e o peixe devem estar no cardápio, para que tudo vá em frente.

Na hora do brinde, muita concentração para só puxar coisas boas. Vale ainda comer lentilhas e romãs para trazer dinheiro e progresso. A escolha da roupa íntima também é essencial. Uma boa cueca é capaz de atrair muitas cédulas.

Se fizermos tudo isso, nossos parlamentares que voltam ao trabalho pra valer depois do Carnaval terão um Ano Novo muito produtivo, com ganhos para toda a Nação. Vamos contar com eles, então. Um milhão, dois milhões, três milhões… Muito dinheiro no bolso, benesses pra dar e vender!

