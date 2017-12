Quem Faz

Jornalista desde 1986, HAISEM ABAKI é atualmente âncora do jornal Estadão no Ar 1ª edição, que vai ao ar diariamente, das 7 às 10 da manhã, pela Rádio Estadão. É também professor dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Administração da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Trabalhou por 7 anos na Rádio CBN e por 12 anos na Rádio Bandeirantes. Da experiência profissional e como pai de primeira e segunda viagem, procura trazer uma visão bem-humorada com crônicas do dia a dia, do jornalismo e da política.