Torcedores iniciam madrugada fazendo festa para o Palmeiras

Abrimos a madrugada desta terça-feira, 26 de agosto de 2014, anunciando na Rádio Estadão um foguetório ininterrupto de 26 minutos, comemorando o aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras que chega aos cem anos.

As ruas que cercam a sede do clube ficaram lotadas de torcedores e a CET decidiu bloquear ao tráfego na Rua Turiassu entre a Caraíbas e a Avenida Pompeia para que a torcida celebrasse como se fosse um “réveillon” com direito à contagem regressiva e muitos fogos e cem mil tiros de fogos de artifício. A região estava enfeitada com bandeiras e faixas nas cores em verde, branca e vermelha, em referência ao Palestra Itália, antigo nome do clube.

A multidão começou a se reunir no fim da tarde de segunda-feira e por volta da meia-noite alguns bares já estavam sem cerveja e ai o movimento começou a diminuir.

Nesta terça-feira, o Palmeiras celebra sua data magna com um banquete de gala no Citibank Hall onde pode ser anunciada a contratação do meia Ronaldinho Gaúcho. Na noite passada, o presidente Paulo Nobre e o diretor-executivo José Carlos Brunoro foram homenageados em nome do clube na Câmara Municipal juntamente com antigos jogadores que marcaram sua passagem no time de Parque Antártica.

Vale registro, o lançamento do livro “Palmeiras, 100 Anos de Academia”, contando a história do time e o perfil de 50 ídolos e craques, escrito por Mauro Betting em parceria com o jornalista Gino Bardelli Júnior. A obra é ilustrada com fotos de palmeirenses ilustres, partidas memoráveis e títulos históricos; além das conquistas do Palmeiras em diversos outros esportes.

No terceiro bloco das edições do programa Estadão Acervo em nosso portal, você ouve mais homenagens ao Palmeiras.

