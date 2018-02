Terminal do Tietê liga SP com mais de mil cidades brasileiras

Cerca de 83 mil pessoas deverão deixar a cidade de São Paulo por meio dos terminais rodoviários entre quarta-feira (19) e quinta-feira (20), aproveitando o feriado do Dia da Consciência Negra. A previsão é da Socicam – empresa que, sob concessão do Metrô, administra os terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara. Estima-se que cerca de 495 mil pessoas embarquem e desembarquem nos três terminais rodoviários paulistanos até a segunda-feira (24). Já foram reservados ônibus extras para os locais mais procurados e, se necessário, mais carros serão disponibilizados.

A Socicam, que administra o terminal realiza operações especiais, visando o conforto e a segurança dos usuários. Por isso, os terminais contarão com um aumento de 15% no quadro de funcionários das áreas de operação, limpeza, manutenção e segurança.

Campanha “Vou de Cinto”

Nesta quarta-feira dia 19 de novembro, o Terminal Rodoviário Tietê passou a receber mais uma vez a campanha “Vou de Cinto”. A ação será realizada por meio de apresentações teatrais das 14 às 20h, com o tema central sobre o uso correto do cinto de segurança. A iniciativa, realizada pelo Programa Estrada Sustentável e apoiada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela Socicam, tem como objetivo orientar os passageiros a viajar com segurança.

História

O Terminal Rodoviário do Tietê, localizado na capital paulista, é o maior do Brasil, em um terreno de 120 mil metros quadrados, com 54.480 metros quadrados de área construída. Sua construção começou em 1978 em substituição à Estação Rodoviária que funcionava no centro. Na época políticos acusaram que a obra era faraônica, ou seja, grande demais para as necessidades. Era a fase do “milagre brasileiro”. Sua inauguração se deu a 9 de maio de 1982, aproveitando o que havia de mais moderno, a Estação Portuguesa Tietê do Metrô, oferecendo ao usuário que chega ou sai do terminal, o uso do transporte público. Suas dependências ainda são consideradas um marco urbanístico em São Paulo.

Funciona 24 horas e atende 21 estados brasileiros, das regiões Norte, Nordeste e Sul, interior e litoral norte de São Paulo, litoral fluminense e litoral capixaba, além dos países Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Do Terminal Tietê também parte uma linha especial para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Há cerca de 65 empresas rodoviárias operando, 135 bilheterias e 304 linhas de ônibus, que atendem 1010 cidades e para isso são utilizadas 70 plataformas de embarque e 19 de desembarque. Em dias de maior movimento, de acordo com a necessidade, essas plataformas tornam-se reversíveis. Os ônibus também contam com um estacionamento de espera, o “Mangueirão”, que tem capacidade para 70 carros.

São nove elevadores, incluindo um para deficientes físicos, seis escadas rolantes, 42 relógios na área pública, 90 telefones públicos, dez bebedouros e 938 assentos de espera. Oferece um serviço de achados e perdidos interessante porque há coisas estranhas que se esquecem por lá, te muletas e cadeiras de rodas.

Existem 19 áreas de alimentação, agência de venda integrada de passagens e 74 lojas de produtos variados, assistência social, cabines de controles de ônibus, caixas coletoras do correio, caixas eletrônicos dos bancos Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Nossa Caixa e Banco 24 Horas, carregadores de bagagem, três dispositivo para carregadores de celulares e laptops gratuitos que funcionam em 110 volts, estacionamentos, farmácia, guarda-volumes e malex, ponto de encontro, pontos de táxi, postos de saúde – ambulatório do viajante, e sanitários / banho.

Curiosidades

A viagem mais longa é para Santiago, no Chile, 3.883km percorridos em 58 horas;

Para embarcar, o usuário leva cerca de cinco minutos – viagens curtas -, 10 minutos – viagens de médio percurso – e 20 minutos – viagens longas. Para o desembarque, o tempo gasto é de 5 minutos – viagens curtas e médias – e de 10 a 20 minutos – viagens longas, dependendo da lotação;

No setor de “Achados e Perdidos” já foram cadastrados: pneu e motor de moto, dentadura, mão mecânica, panelas, geladeira, fogão, cama, colchão, malas, quadro com pintura artística, etc;

O jardim ocupa uma área de 37.750 metros quadrados, com mais de 40 tipos de árvores, entre elas, jacarandá, coqueiro, chorão, palmeiras;

Cerca de 260 lixeiras estão espalhadas pelo Terminal Tietê;

Para manter a operação, segurança e limpeza, cerca de 420 funcionários se dividem em três turnos;

A presença da Estação de Metrô facilita o acesso dos usuários ao centro da cidade;

O Terminal Rodoviário do Tietê é hoje o maior terminal rodoviário da América Latina e o segundo maior do mundo depois do de Nova York.

Orientações

As cidades mais procuradas neste feriado são: Angra dos Reis, Sul de Minas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, interior e litoral de São Paulo.

Terminal Tietê – Linhas para Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Santa Catarina e Angra dos Reis.

Terminal Barra Funda – Linhas para cidades do interior de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Terminal Jabaquara – Linhas para Santos, São Vicente, Guarujá e demais cidades do litoral sul de São Paulo.

Adquira a passagem de forma antecipada; chegar ao terminal uma hora antes do embarque; identificar as bagagens; não descuidar das crianças; trazer documentos de todos os passageiros (inclusive das crianças); se necessário, procurar um funcionário devidamente identificado; ou ainda, dirigir-se ao balcão de informações para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Além destas dicas, a administradora orienta que passageiros dêem preferência para embarcar no dia 20 de novembro, quando o movimento estará mais tranquilo.

Crianças menores de 12 anos (munidos de documento de identificação) podem viajar acompanhadas dos pais, responsáveis legais, irmãos com mais de 18 anos, avós ou tios de primeiro grau, caso contrário, precisam de autorização escrita, assinada pelo pai, mãe ou responsável, com firma reconhecida.

Para sua agenda

Atividade: Campanha “Vou de Cinto”

Local: Terminal Rodoviário Tietê

Horário: das 14 às 20h