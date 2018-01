Quem Faz

GERALDO NUNES acompanha a metrópole e as madrugadas há décadas, como jornalista e apresenta na Rádio Estadão os programas Estadão Notícias e Estadão Acervo. Repórter aéreo sobrevoou São Paulo durante 20 anos e para acompanhar o intenso processo de mudança pelo qual a cidade vive, passou a pesquisar a memória paulistana. Na Rádio Eldorado criou um programa premiado, São Paulo de Todos os Tempos, onde ouvia personagens representativos da cidade e das histórias trazidas pelos entrevistados escreveu dois livros, um deles agraciado com o prêmio Clio - 2001. Recebeu da Câmara Municipal a medalha Anchieta e o diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo, além do prêmio APCA – 2004 da Associação Paulista dos Críticos de Arte e menção honrosa do prêmio Vladimir Herzog – 2006. É membro honorário da Força Aérea Brasileira e da Academia de Ciências e Letras da Associação dos Delegados de Polícia.