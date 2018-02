Livro conta fase de ouro do rádio com artistas ainda em atividade

O livro “Vozes do Brasil: Conta as trajetórias de grandes artistas e comunicadores”. Escrito pela jornalista Thais Matarazzo, é o quinto volume da Coleção Pró-TV (Editora In House), que lançará trabalhos sobre as emissoras, vida dos artistas e histórias relevantes sobre a memória da comunicação brasileira.

O lançamento acontecerá no dia 22 de novembro, das 14h às 17h na tradicional Livraria Folha Seca. Estão confirmadas as presenças das cantoras Marion Duarte e Cláudia Moreno e do apresentador Gerdal dos Santos, que fazem parte do livro.Traz curiosidades sobre cantores e comunicadores do rádio brasileiro como Salomão Ésper, Gerdal dos Santos, Marion Duarte e Roberto Luna, cantor.

A obra traz capítulos específicos e dedicados a oito ícones do mundo do rádio, da música popular e das noites: Gerdal dos Santos, Perfilino Neto, Salomão Ésper, Cláudia Moreno, Denise Duran, Helena de Lima, Marion Duarte e Roberto Luna.

O prefácio é do crítico cultural, musicólogo e jornalista, Ricardo Cravo Albin (ICCA); o posfácio do jornalista e radialista Fernando Sérgio (Super Rádio Tupi – RJ) e a orelha é assinada pelo jornalista Luiz Murillo Tobias (FUNJOR).

O texto da contracapa é do jornalista e memorialista Geraldo Nunes, da Rádio Estadão AM/SP, que ressalta. “O livro Vozes do Brasil: a trajetória de grandes artistas e comunicadores, da jornalista

Thais Matarazzo, conta a trajetória de artistas e comunicadores que viveram essa fase do rádio em diferentes regiões brasileiras, explicando as formas de comunicação de acordo com as características de cada lugar.”

Entre os depoimentos, o livro destaca a carreira de comunicadores como Salomão Ésper (Rádio Bandeirantes), Gerdal dos Santos (Rádio Nacional/RJ), Perfilino Neto (Rádio Educadora da Bahia) e dos cantores e cantoras dos diversos auditórios do rádio antigo como Roberto Luna, Cláudia Moreno, Marion Duarte, Denise Duran e Helena de Lima. Thais Matarazzo buscou na elaboração deste novo trabalho, reunir o histórico de antigos artistas e canções, de modo a resgatar a memória musical e social de uma época”.

Serviço

Data: Sábado, 22 de novembro de 2014.

Horário: 14 horas

Local: Livraria Folha Sca

Rua do Ouvidor, 37

Centro – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: 21 25077175