Blog do Bonas, por Fábio Bonini

O Blogueiro tem 40 anos, é paulistano nascido na Maternidade São Paulo, advogado, torcedor do SPFC, foi militante do PSDB, tendo participado do Governo Covas na área da Segurança Pública e do Governo Serra na área da Educação (Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, de 2007 a 2010).

Como advogado, é sócio de escritório de médio porte que atua em Direito Penal, Cível, Família, Administrativo e Trabalhista; tendo participado ainda da Gestão 2004-2006 da OAB/SP, como Vice Presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária.

Também teve uma passagem pela Policia Civil de São Paulo, entre os anos de 1991 e 1995, na qual atuou como Investigador de Polícia praticamente ao mesmo tempo em que cursou Direito na Universidade de São Paulo, conhecida como Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ali teve a oportunidade de participar durante dois anos seguidos da gestão do Centro Acadêmico XI de Agosto e do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, além de ter sido eleito para a UNE (União Nacional dos Estudantes).

Estas informações tem o objetivo de explicitar aos eventuais leitores as influências que este blogueiro sofreu e que, portanto, impactam nas convicções e ideologias que, em alguns casos, podem comprometer a visão expressa por parcialidade.

Pretende escrever sobre Justiça, Cidadania, legislação, planejamento urbano, Criminalidade, Criminologia, e, claro, Política, pois ainda acredita que a Política é o motor de mudança da sociedade.

Além e apesar disso, este blog não tem nenhuma outra pretensão. Sintam-se convidados a participar de todos os textos.

Aviso aos juristas e colegas advogados: as abordagens “legais” devem ser compreendidas somente como um recorte escolhido para os temas em questão e sem a preocupação de trazer em cada definição as várias correntes de pensamento jurídico-sociológicas.