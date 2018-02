Uma viagem dentro de São Paulo

Bem-vindo ao blog do projeto Expedição Metrópole. Estamos começando hoje uma viagem atrás de histórias, curiosidades, locais e personagens interessantes que fazem a vida da cidade. Todos os dias, um repórter e um fotógrafo do jornal percorrerão São Paulo e você poderá acompanhar aqui os resultados e detalhes de tudo o que eles produzirem. Além das reportagens, notas e fotos publicadas no jornal, o blog será constantemente atualizado com outros textos, imagens e bastidores da notícia ao longo do dia.

Nessa viagem, sua participação é fundamental. Tem sugestões de tema? Quer contar alguma história relacionada aos caminhos da Expedição? Viu algum fato pitoresco, interessante ou emocionante? Entre em contato conosco pelo blog ou pela página do Metrópole no Facebook.

Além da interação pela internet, será possível encontrar a equipe do Expedição nas ruas da cidade: o carro de reportagem trará o logo do projeto para que seja facilmente identificado. E aí? Pronto para a Expedição?