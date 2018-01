Nataly Costa

Vocês certamente conhecem a Ponte Eusébio Matoso, que corta o Rio Pinheiros e liga o bairro de Pinheiros ao Butantã. Os que pegam o trem sabem que ali perto fica a Estação Hebraica-Rebouças da CPTM. Os que passam de carro com certeza já ficaram parados em algum congestionamento naquela região.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, esqueçam tudo isso e imaginem um lugar bucólico, sem trem, ônibus, carro, trânsito. Um lugar como esse:

A foto pertence a Luiza Maria da Conceição, da Associação dos Comerciantes do Mercado de Pinheiros, e fica exposta em uma pequena galeria montada por ela em sua sala de trabalho. Luiza achou essa e outras fotografias perdidas no porão do mercado durante uma reforma. “Estavam jogadas lá, ninguém sabia delas. Resolvi resgatar porque fazem parte da história do bairro e do mercado”, conta.

Outra foto interessante é do Largo da Batata, em Pinheiros:

Não há registro da data nem do autor das fotos. Quem quiser vê-las de perto, é só visitar a sede da associação, que fica na Rua Pedro Cristi, 89, em Pinheiros.